A semelhança que une Tiago Volpi e Jorge, novo goleiro do Grêmio

No último sábado (22), o Grêmio anunciou a contratação do goleiro Jorge, de 23 anos. O jovem arqueiro pertencia ao Gaúcho, de Passo Fundo, e atuou por empréstimo no Pelotas, com quem foi rebaixado no Campeonato Gaúcho deste ano. Mas há outra curiosidade, em sua trajetória, que aponta semelhança com Tiago Volpi, titular da meta gremista.

Natural de Santa Cruz do Sul, no interior gaúcho, Jorge se desenvolveu nas categorias de base dos dois clubes de sua cidade: Avenida e Santa Cruz. Assim como Volpi, que, apesar de ter nascido em Blumenau/SC, morou no município do Vale do Rio Pardo dos 12 aos 16 anos.

Jorge jogou no Santa Cruz de 2019 a 2021. No período, mesmo com idade sub-20, fez parte do elenco profissional que conquistou os títulos da Copa FGF, em 2020, e da 3ª divisão gaúcha, em 2021.

Jorge (segundo da direita para a esquerda) com a taça da 3ª divisão gaúcha em 2021. Foto: Vinicius Molz Schubert/FC Santa Cruz

— Goleiro de muita personalidade, frio, e já demonstrava qualidade em jogar com os pés — elogia Serginho, gerente de futebol do Santa Cruz, ao Lance!.

O presidente Tiago Rech conta que, naquela época, o Santa Cruz estudava assinar contrato mais longo com Jorge, mas a situação financeira do clube não permitia. Ainda assim, o Galo Carijó pode lucrar, futuramente, com o goleiro.

— Ficamos na torcida para que ele tenha destaque e possa render dividendos para o clube no futuro, pelo mecanismo de solidariedade — lembra Rech.

Foi justamente o que aconteceu com Volpi. Cada vez que o experiente goleiro é vendido, o Santa Cruz recebe um percentual como clube formador. Em 2020, quando o São Paulo o comprou em definitivo do Querétaro, do México, os cerca de R$ 100 mil foram fundamentais para o Galo Carijó sobreviver à pandemia da Covid-19 e obter as conquistas das quais Jorge fez parte.