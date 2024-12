Cotado para assumir o Grêmio após a saída do técnico Renato Gaúcho, Pedro Caixinha tem um velho conhecido no elenco: Agustín Marchesín. O goleiro gremista já trabalhou com o técnico quando, inclusive, foi campeão no futebol mexicano.

continua após a publicidade

➡️Quem é Pedro Caixinha, técnico cotado para assumir o Grêmio

Caixinha e Marchesín trabalharam juntos no Santos Laguna, do México. Em 2015, o time enfrentou o Querétaro, de Ronaldinho Gaúcho, na final da Liga Mexicana. No jogo de ida, 5 a 0 e um título já encaminhado. Na volta, todavia, o adversário tentou uma reação, marcando três gols na primeira etapa - mas que não foram suficientes para tirar a vantagem do time de Caixinha, que venceu a competição.

Pedro Caixinha foi campeão em cima de Ronaldinho Gaúcho (Foto: Reprodução)

Parceria pode ajudar na contratação?

Marchesín era titular incontestável de Caixinha, consolidando uma parceria vitoriosa. Além da Liga MX, Caixinha conquistou a Copa Mexicana, em 2014, e a Supercopa, em 2015, com o Santos Laguna. A amizade entre goleiro e treinador pode ser um trunfo para fechar a negociação.

continua após a publicidade

Aos 54 anos, Pedro Caixinha está livre no mercado desde que deixou o Red Bull Bragantino, em outubro. Ele foi demitido após engatar uma sequência de sete jogos sem vencer. Foram quase dois anos no comando do Massa Bruta, totalizando 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Caixinha garantiu ao time a melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos em 2023, garantindo vaga na Pré-Libertadores, e duas semifinais de Paulistão.

O estilo de jogo de Pedro Caixinha agrada a direção e o nome do técnico já foi citado nos bastidores antes mesmo da confirmação da saída de Renato. Inclusive, as características dele batem com o perfil traçado pelos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto: intensidade, transições rápidas e transpiração.