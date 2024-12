Quem é Pedro Caixinha, técnico cotado para assumir o Grêmio

Após a saída de Renato Gaúcho, o Grêmio busca um novo nome para assumir o comando técnico da equipe para 2025. O mais cotado, no momento, para ser o comandante do Tricolor é Pedro Caixinha, que está livre no mercado.

Nome de Pedro Caixinha agrada a direção gremista (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O estilo de jogo de Pedro Caixinha agrada a direção e o nome do técnico já foi citado nos bastidores antes mesmo da confirmação da saída de Renato. Inclusive, as características dele batem com o perfil traçado pelos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto: intensidade, transições rápidas e transpiração.

Aos 54 anos, Pedro Caixinha está livre no mercado desde que deixou o Red Bull Bragantino, em outubro. Ele foi demitido após engatar uma sequência de sete jogos sem vencer. Foram quase dois anos no comando do Massa Bruta, totalizando 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Caixinha garantiu ao time a melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos em 2023, garantindo vaga na Pré-Libertadores, e duas semifinais de Paulistão.

Carreira de Pedro Caixinha

Como jogador, Caixinha atuou como goleiro até os 28 anos. Logo na sequência, se formou em Ciências do Desporto com especialização em futebol e fez mestrado em Treino de Alto Rendimento, além de tirar as licenças da Uefa o que o capacitou a trabalhar em grandes clubes.

Sua carreira na comissão técnica iniciou como auxiliar do Sporting e depois assumiu como técnico principal no União de Leiria. Em Portugal, também trabalhou com o Nacional, da Ilha da Madeira. A partir daí, desbravou o mercado, atuando no México (Santos Laguna e Cruz Azul), na Escócia (Rangers) e na Arábia (Al-Gharafa-CAT e Al Shabab-ARA), até chegar na América do Sul, quando comandou o Talleres. Após isso, foi anunciado pelo Red Bull Bragantino, em 2023.

Pedro Caixinha passou pelo México antes de chegar a América do Sul (Foto: Osvaldo Aguilar/Mexsport)

