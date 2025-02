Grêmio anuncia duas contratações vindas de clubes da Série A

Com problemas para escalar um lateral-esquerdo, o técnico do Grêmio ganhou nesta sexta-feira (14) dois nomes. Gustavo Quinteros agora passará a contar com Lucas Esteves e Luan Cândido. Os atletas passaram nos exames médicos e assinaram contrato.

continua após a publicidade

➡️Ypiranga x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Gauchão

Após imbróglio com o Vitória, Lucas Esteves chega ao Grêmio em definitivo, com vínculo por três anos – até o final de 2027. Considerado um jogador de velocidade, foi destaque do time baiano no ano passado e soma na carreira dois títulos de Libertadores e um da Copa do Brasil, entre outros, da sua passagem pelo Palmeiras.

Antes da equipe do Barradão, Lucas passou uma temporada por empréstimo no Colorado Rapids-EUA, tendo sua primeira experiência no Exterior. Em 2022, foi premiado como a revelação do ano, tendo disputado 32 partidas entre a MLS e a Copa dos Campeões da CONCACAF.

continua após a publicidade

Luan Cândido chega ao Grêmio por empréstimo

Já Luan Cândido vem do RB Bragantino, onde atuava desde 2020. O vínculo com o Tricolor é por empréstimo até o final deste ano. O atleta teve destaque desde as categorias de base, quando defendia o Palmeiras, passando pela Seleção Brasileira nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Em 2019, aos 18 anos, foi negociado pelo Verdão ao RB Leipzig-ALE. No ano seguinte, voltou ao Brasil, sendo emprestado à versão brasileira da franquia, RB Bragantino. Ao final de 2021 foi adquirido em definitivo pela equipe de Bragança Paulista

continua após a publicidade

Luan contribuiu para a campanha histórica do RB Bragantino no vice-campeonato da Sul-Americana em 2021. Pela equipe somou quase 200 jogos e se tornou uma das lideranças técnicas, marcando 21 gols e acumulado nove assistências.

Fichas técnicas

Nome: Lucas Esteves Souza

Nascimento: 24/6/2000 (24 anos)

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes: Palmeiras (2014-2021), Colorado Rapids-EUA (2021-2022), Fortaleza (2023), Atlético-GO (2023) e Vitória (2024-2025)

Títulos: Florida Cup (2020), Campeonato Paulista (2020), Copa Libertadores da América (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Campeonato Cearense (2023), Campeonato Baiano (2024)

Nome: Luan Cândido de Almeida

Nascimento: 2/2/2001 (24 anos)

Naturalidade: Visconde do Rio Branco/MG

Clubes: RB Leipzig-ALE (2019 - 2020), RB Bragantino (2020 - 2025)