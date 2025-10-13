O Grêmio acertou a renovação de contrato com o zagueiro Murilo Tramontini, de 18 anos, das categorias de base do Tricolor Gaúcho. O novo vínculo do defensor é válido até 2027.

continua após a publicidade

➡️Joias do Lance!: conheça o zagueiro do Grêmio que impressiona pela semelhança com Geromel

A confirmação partiu do próprio jogador, que usou as redes sociais para celebrar o novo contrato com o Grêmio. Grande aposta da base, Murilo chegou a ser apontado como o “novo Pedro Geromel”, ídolo do clube.

Murilo Tramontini é capitão do time Sub-20 do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Natural de Westfália, no interior do Rio Grande do Sul, a 136 quilômetros de Porto Alegre, Murilo está no Grêmio desde 2022. Atualmente, ele é o capitão do time sub-20.

continua após a publicidade

O defensor teve algum convívio com Geromel, de quem é fã, quando foi chamado para compor treinamentos do time principal em 2024. A comparação com o ídolo, que se tornou corriqueira nos jogos das categorias de base do Tricolor, não é vista como um peso pelo jovem zagueiro.

— Ele fica feliz. Ele dá risada, fica muito contente com isso. Porque ele também se espelha no Geromel, gosta muito do Geromel, como jogador e pessoa — contou a mãe de Murilo, Ana Lúcia Tramontina, em entrevista recente ao LANCE!.

continua após a publicidade

Murilo tem um irmão gêmeo, Bernardo, que também é zagueiro, mas canhoto, e integra as categorias de base do Grêmio. Ele, no entanto, ficou para trás na hierarquia após sofrer duas graves lesões no joelho.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio