Fora de Campo

Jogador do Grêmio doa 150 caneleiras a projeto social em SP

Lateral do Grêmio contribui com equipamentos para crianças e adolescentes

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
09:25
Lucas Esteves, lateral do Grêmio
Lucas Esteves, lateral do Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)
O lateral-esquerdo Lucas Esteves, do Grêmio, doou 150 caneleiras para crianças e adolescentes do Projeto Social Conceição. A ação integrou uma confraternização de Dia das Crianças realizada no sábado (11) no Jardim Conceição, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, comunidade onde o jogador nasceu.

Lateral Lucas Esteves doa equipamentos a projeto social em Osasco (Foto: Reprodução)
Amigos e familiares do atleta organizaram o evento, já que Lucas permanece em Porto Alegre para os treinamentos do Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro. O Projeto Social Conceição oferece aulas gratuitas de futebol para jovens de diferentes idades, promovendo valores como cidadania, respeito e convivência em grupo. Foi neste mesmo campo que Lucas jogou até os 7 anos, antes de iniciar sua carreira profissional.

- A gente sabe que o esporte muda vidas. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, seja com material ou com apoio, vou estar sempre junto. Essa galera merece todas as oportunidades possíveis. Poder ver o sorriso dessas crianças não tem preço.Fé nas crianças sempre! - disse.

Órgão do STJD pede anulação de cartões à atletas do Grêmio

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou uma Medida Inominada solicitando a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados aos atletas Walter Kannemann e Marlon, do Grêmio.

A ação questiona as punições recebidas pelos jogadores durante partida contra o Bragantino, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A solicitação menciona os erros de arbitragem que resultaram no cartão vermelho para Kannemann e no terceiro amarelo para Marlon, que acarretaria em suspensão automática para ambos.

