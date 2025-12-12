O Grêmio anunciou Luís Castro como novo treinador. O português assinou com o Imortal até o final de 2027, com opção de renovação até 2028. Será a segunda passagem do técnico pelo futebol brasileiro, onde ganhou notoriedade pelo trabalho no Botafogo, entre 2022 e 2023.

continua após a publicidade

Luís Castro chega para a vaga de Mano Menezes, que deixou o Grêmio após o término do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito de forma oficial pelo Tricolor Gaúcho na noite desta sexta-feira (12), por meio das redes sociais do clube.

O acordo foi fechado na quinta-feira (10), conforme antecipado pelo Lance!. O treinador chega com a missão de levar o Grêmio de volta ao caminho dos grandes títulos. Em 2025, a equipe faturou apenas a Recopa Gaúcha. Na próxima temporada, o Tricolor irá disputar a Sul-Americana.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LUÍS CASTRO É TRICOLOR! 🇪🇪 O treinador português chega ao Imortal para escrever um novo capítulo da nossa história. Ele traz na bagagem muita experiência, conhecimento de futebol e ambição por conquistas. Seja bem-vindo, mister! 💙



Leia mais em https://t.co/0gCzmPgHlD pic.twitter.com/g00mJOMywB — Grêmio FBPA (@Gremio) December 12, 2025

Carreira de Luís Castro

Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por cinco meses. Sob o comando de Luís Castro, a equipe disputou 14 partidas oficiais, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe comandada pelo português marcou 33 gols, dos quais 15 foram anotados por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que o time balançou as redes dos adversários.

continua após a publicidade

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.