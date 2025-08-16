O Grêmio pode ter encontrado no Alianza Lima-PER, que o eliminou nos playoffs da Copa Sul-Americana, em julho, uma alternativa para a primeira função do meio-campo. Conforme a imprensa peruana, o Tricolor Gaúcho encaminhou a contratação de Erick Noriega, de 23 anos.

A transferência, em definitivo, giraria na casa dos US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões, pela cotação atual). Noriega, que já teria sinalizado positivamente ao negócio, assinaria com o Grêmio contrato de quatro anos.

Conheça a trajetória de Erick Noriega

Japonês naturalizado peruano, Noriega iniciou a carreira profissional no Japão e teve uma passagem pela Alemanha antes de chegar à Universidad de San Martín, do Peru, em 2023. Ele ainda defendeu os Comerciantes Unidos, no ano seguinte, até ser contrato pelo Alianza Lima-PER. Ao todo, disputou 50 jogos pelo clube atual, e marcou três gols.

Erick Noriega, volante do Alianza. (Foto: Fernando Mejia/Alianza Lima)

Noriega chegou a ser convocado para a Seleção Japonesa Sub-19, em 2019, mas optou, posteriormente, por defender o Peru. Com a camiseta Blanquirroja, o volante disputou o Pré-Olímpico, em 2024, e estreou pela seleção principal no mesmo ano, somando duas partidas desde então.

Nas duas partidas do Alianza Lima contra o Grêmio, pelo playoff da Copa Sul-Americana, Noriega teve boas atuações. A equipe peruana venceu o jogo de ida, em casa, por 2 a 0, e empatou em 1 a 1 na Arena do Grêmio para garantir vaga às oitavas de final.

Primeiro volante era prioridade para o Grêmio no mercado

Noriega se encaixa nas características pretendidas pelo Grêmio para um primeiro volante. No final de junho, o Tricolor Gaúcho esteve perto de contratar Caíque, do Juventude, mas desistiu após a realização de exames médicos no atleta.