Pênalti? PC Oliveira analisa lance polêmico no Gre-Nal e dá veredito

Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 no clássico pelo Campeonato Gaúcho, neste sábado (8). O Tricolor marcou o gol de pênalti, que foi marcado após análise do árbitro no monitor do VAR. Para o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, a decisão de Rafael Klein foi acertada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Se ampliou o espaço, é pênalti. Para o PC de Oliveira, pênalti. Para o PC, tecnicamente, foi uma ação de bloqueio, ele concorda com Rafael Klein - disse o narrador Paulo Andrade durante transmissão do "Premiere".

Após cobrança de falta, a bola toca no braço de Wanderson dentro da área. Klein não assinalou a penalidade em campo, mas foi chamado ao VAR e mudou a decisão. O dinamarquês Braitwhite cobrou e fez o gol do Grêmio aos 25 minutos do segundo tempo. Fernando deixou tudo igual para o Internacional.