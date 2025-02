Técnico do Grêmio cita improvisos e vê ‘jogo positivo’ no Gre-Nal

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, reconheceu após o clássico Gre-Nal 444, disputado na noite desse sábado (8), na Arena, que o time tricolor teve dificuldades na partida. Apesar disso, ele classificou o empate por 1 a 1 com o Internacional como “positivo”, sobretudo pelos estágios diferentes em que se encontram as duas equipes.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

— Jogamos contra uma equipe forte, que ficou em quinto lugar no Brasileirão, que vem trabalhando junto há uma temporada. Nós estamos jogando com um lateral esquerdo improvisado, com outro lateral esquerdo improvisado que entrou no lugar dele, com um ponta… Nós não temos um ponta com caraterísticas semelhantes, também improvisado — enumerou Quinteros, sobre o que aconteceu no Gre-Nal 444.

O empate com o grande rival aconteceu três dias após o Grêmio perder fora de casa para o Juventude, por 2 a 0. Assim, o tricolor acumula dois jogos em sequência sem vitórias no Campeonato Gaúcho, o que o derrubou para a terceira colocação geral no Estadual. Se as semifinais fossem hoje, o tricolor teria que decidir fora de casa.

continua após a publicidade

'Temos de nos reforçar', diz técnico do Grêmio após Gre-Nal

— Estamos jogando contra equipes fortes, que fizeram uma grande temporada, mas ainda sem todos os jogadores. Alguns já chegaram, mas não jogaram, não estão prontos para trabalhar — lembrou Gustavo Quinteros na entrevista após o Gre-Nal 444.

— Vamos ter de nos reforçar durante a competição, e isso é sempre mais difícil. Apesar disso, criamos duas situações muito claras para marcar um gol, uma com Pavon na primeira parte, outra com o Aravena na segunda — comentou o técnico.

continua após a publicidade

— Eles (Internacional) tiveram três ou quatro situações, algumas situações mais claras, mas nós, durante o jogo, cometemos erros na jogada final. Apressamos o cruzamento, apressamos o passe quando podíamos ter entrado mais na área e ter tido mais oportunidades de gol. Acho que, por tudo isso, pelo adversário que enfrentamos, foi um jogo positivo — avaliou Gustavo Quinteros sobre o clássico Gre-Nal 444.