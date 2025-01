Grêmio abre conversas com Bruno Pacheco, do Fortaleza

O Grêmio segue no mercado em busca de montar um time competitivo para a temporada. Para isso, abriu conversas com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O jogador de 33 anos está atuando pelo Fortaleza.

Bruno Pacheco é alvo do Grêmio para a lateral-esquerda (Foto: Mateus Lotif/FEC)

A informação é do jornalista André Hernan. Essa não é a primeira vez que o lateral é procurado pelo Grêmio. Desde dezembro, o jogador está na pauta do Tricolor, mas era tratado como uma segunda opção a Marlon.

Bruno Pacheco chegaria ao Tricolor como uma reposição a Reinaldo, que deixou o clube no final da última temporada. Com contrato até dezembro de 2026 com o Leão do Pici, a ideia seria comprar os direitos do lateral.

Após ser sacado do time titular de Vojvoda para a entrada de Mancuso, Pacheco demonstrou interesse na transferência para o Grêmio. As negociações devem ser finalizadas até o final de semana - seja o desfecho positivo, ou não.

Aos 33 anos, Bruno Pacheco conta com passagens por diversos clubes do Brasil, como Chapecoense, Ceará e Atlético Goianiense. Em 2023, atuou em 44 partidas pelo Fortaleza, marcando um gol e concedendo uma assistência. Na temporada anterior, foram 53 jogos, balançando as redes em duas oportunidades e dando cinco passes a gol.

Grêmio anunciou apenas dois reforços

Após fazer uma limpa no elenco na última temporada, o Grêmio não parece ter tanta pressa para buscar reposições. Isso porque, até esta segunda-feira (20), o Tricolor anunciou apenas dois reforços: o lateral-direito João Lucas e o volante Gustavo Cuellar.

O Tricolor ainda trabalha com três setores como prioridade: zaga, lateral-esquerda e ataque. No último ano, o time contou com a aposentadoria de Pedro Geromel e com a lesão de Walter Kannemann. Além disso, Reinaldo, Soteldo e Diego Costa deixaram o time.