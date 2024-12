Grêmio abre a semana sem técnico e vê imbróglio com Caixinha

O Grêmio completa, nesta segunda-feira (23), duas semanas sem técnico. A novela, que parecia chegar ao fim na última semana, ganha mais um capítulo à medida em que a negociação com Pedro Caixinha, favorito da direção, passa por um impasse.

A negociação com Pedro Caixinha teve um recuo nos últimos dias e a semana Tricolor começa com a indefinição se o profissional será, de fato, o próximo comandante gremista. Isso porque o Grêmio não quis abrir mão de alguns pontos contratuais que Caixinha exigia como passagens aéreas para a família do técnico, moradia em Porto Alegre e proteção contra a variação cambial. Com isso, houve o recuo.

Apesar disso, as conversas entre as partes se mantiveram e a definição deve acontecer ainda nesta semana - seja ela positiva, ou não. Até a noite de domingo (22), não houve qualquer manifestação oficial por parte do Grêmio, o que era esperado nos bastidores.

Acerto com técnico também definirá outros pontos

A definição do próximo técnico gremista não definirá apenas como será o time no próximo ano, mas também se algumas peças permanecerão. São os casos do lateral-esquerdo Reinaldo e do centroavante Diego Costa.

Os dois jogadores tem seu contrato se encerrando em 31 de dezembro, mas, se for do interesse do novo técnico, poderão ser renovados. A direção quer ouvir a opinião do próximo comandante antes de tomar uma decisão em relação a esses atletas.

Até o momento, o Grêmio não anunciou novos reforços para dentro das quatro linhas, apenas saídas. Du Queiroz retornou ao Zenit ao final do contrato de empréstimo. O goleiro Brenno se desligou do Tricolor e foi anunciado como reforço do Fortaleza. Pedro Geromel e Fábio se aposentaram nesta temporada.