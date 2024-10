Grêmio atualiza parcial de ingressos vendidos contra o Atlético-GO

Ainda não foi divulgada a projeção de público para a partida (Foto: Eduardo Moura)







Escrito por Lance! e Julia Brasil • Publicada em 24/10/2024 - 14:39 • Porto Alegre (RS)

No sábado (26), a Arena do Grêmio voltará a operar com capacidade máxima após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O Tricolor enfrentará o Atlético-GO pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e divulgou a quantidade de ingressos vendidos para o confronto.

Na tarde desta quinta-feira (24), a administradora da Arena divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos até então. Além dos sócios, a partir desta manhã, o público em geral também pôde adquirir as entradas. Com isso, 17.527 bilhetes foram vendidos até o momento.

Grêmio retornou à Arena em 1º de setembro (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

A administradora, todavia, ainda não divulgou a projeção de torcedores para o confronto. A tendência é de grande público, visto que o Grêmio negociou com a gestora uma promoção para a partida. Todos os sócios em dia poderão levar um acompanhante para o jogo e os sócios infantis pagarão apenas R$ 5 ainda em comemoração ao Dia da Criança.

Essa será a primeira vez que a Arena opera com capacidade máxima após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Foram 175 dias de trabalhos para recuperar não só o gramado, mas também a parte técnica, como internet, elevadores, catracas e até refletores. O retorno, em 1º de setembro, contou com pouco mais de dez mil torcedores em apenas dois setores do estádio. Dessa vez, todos os espaços estarão abertos, com capacidade para mais de 50 mil torcedores.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo na tarde de sábado. A bola rola a partir das 16h30, na Arena. O Tricolor busca o apoio do seu torcedor para retornar à zona de classificação da Sul-Americana e vencer o lanterna da competição. Na 13ª colocação, os donos da casa precisam dos três pontos para atingir seus objetivos na temporada.