Grêmio prepara mudança no ataque para enfrentar o Atlético-GO

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:34 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio volta a campo na tarde de sábado (26), quando enfrenta o Atlético-GO, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vaga em alguma competição continental, o time de Renato Gaúcho deve sofrer alterações contra o lanterna da competição.

A derrota para o Internacional na última rodada, somada aos resultados dos adversários, fez com que o Grêmio caísse uma posição e agora está no limbo da tabela. Na 13ª posição, o Tricolor não garante vaga para nenhuma competição - contrariando os objetivos da temporada.

Para voltar à zona de classificação da Sul-Americana, o time precisa vencer. Para isso, Renato Gaúcho estuda promover alterações na equipe que vai enfrentar o Atlético. A ideia é tornar o time mais ofensivo e algumas ideias já foram testadas no último jogo. A tendência é que Soteldo ganhe a vaga de Edenílson, o que foi feito no segundo tempo do Gre-Nal. Com isso, o elenco tem mais criações ofensivas.

Outra alternativa é atuar com dois atacantes. Com Diego Costa suspenso, Arezo pode atuar ao lado de Braithwaite. Esse esquema também foi testado no clássico. A tendência, todavia, é que essa alteração aconteça ao longo da partida.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo na tarde de sábado. A bola rola a partir das 16h30, na Arena. Essa será a primeira vez que o estádio terá capacidade máxima depois do retorno após as enchentes. Até o momento, pouco mais de 14 mil ingressos foram vendidos.