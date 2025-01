Gabriel Mec faz dois gols em seis minutos e torcedores do Grêmio reagem: ‘Gênio’

O Grêmio vai vencendo o Goiás pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior na tarde desta quarta-feira (15). O grande personagem do primeiro tempo foi Gabriel Mec, o camisa 7 Tricolor. Em seis minutos, o jogador marcou dois gols e levou os torcedores à loucura.

Gabriel Mec arrancou elogios dos torcedores do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Aos 16 anos, Mec é uma das grandes promessas da base do Grêmio. Agenciado pelo pai de Neymar, o jogador já recebeu propostas do Chelsea, da Inglaterra. Não à toa, o garoto veste a histórica camisa 7 do Tricolor.

Não precisou de muito para Mec abrir o placar. Após uma assistência de Alysson, o jogador balançou as redes esmeraldinas e, seis minutos depois, aos 12, reeditou a parceria com o colega. Numa batida de falta, Gabriel Mec ampliou o placar.

Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura. No X (antigo Twitter), o nome do jogador foi muito comentado e recebeu diversos elogios dos gremistas. A torcida tem uma grande expectativa em cima do atleta.

Confira reações dos torcedores:

O grêmio vai fazer um caminhão de dinheiro nesse Gabriel Mec. — Marcelo Bays (@BaysColorado) January 15, 2025

Dois gols em menos de QUINZE MINUTOS senhoras e senhores.

O mundo precisava conhecer o Gabriel Mec. — Douglas🇧🇼 (@BonetDouglas) January 15, 2025

Gabriel Mec



guardem esse nome.



Edson Arantes do Nascimento reencarnou antes do esperado https://t.co/5sNJ9O5paf — chat gepeto (@paulloweber) January 15, 2025

Gabriel Mec joga muita bola 🇪🇪🔥 — Jota 🇪🇪 (@jaozin_vtr) January 15, 2025

gabriel mec sabe fazer lambreta melhor q o vini jr KKKKKKKKKKKKKKKK — lalofbpa🇪🇪 (@lalofbpa) January 15, 2025

Já da pra pedir 50 milhões de euros pelo mec — Volz 🇪🇪 (@volzmarlon_) January 15, 2025

esse gol que o Gabriel Mec fez agora só gênios do futebol mundial pra fazer



sem exagero. Diferente — Museu de Memes do Grêmio (@museu_gremio) January 15, 2025