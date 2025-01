Copinha 2025: veja a programação de jogos desta quarta-feira (15)

Nesta quarta-feira (15), oito confrontos encerram a 2ª fase da Copinha com as equipes em busca de vagas nas oitavas de final da competição. Os grandes destaques ficam para os duelos de Vasco, Palmeiras e Corinthians.

O Cruz-Maltino é a primeira grande equipe a entrar em campo e buscar classificação sobre o Ceará, às 11h (de Brasília). O Gigante da Colina está invicto na competição com três empates e uma vitória desde o início do torneio.

Campeão da Copinha em 2022 e 2023, o Palmeiras encara o Sport, às 18h30 (de Brasília), com a expectativa da Arena Barueri lotada. Após revelar recentemente Endrick e Estêvão, o Verdão entra na competição com grande expectativa.

Pouco mais tarde, o atual campeão Corinthians entra em campo com o favoritismo a favor diante do Vila Nova, às 19h15 (de Brasília). Apesar de uma campanha abaixo da média, o Timão tem a chance de se aproximar de mais uma decisão em busca de mais um título do torneio.

Atletas do Vasco comemoram gol sobre a Juventus, pela 2ª fase da Copinha (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

Agenda de jogos da Copinha e onde assistir - 15/01

11h

Audax-SP x Athletico-PR, em Osasco – Cazé TV

Vasco da Gama-RJ x Ceará-CE, em São Paulo (Nicolau Alayon) - SporTV

15h

Grêmio-RS x Goiás-GO, em Guaratinguetá – Cazé TV

Ituano-SP x Fortaleza-CE, em Salto - SporTV

Flamengo-SP x Ibrachina-SP, em Guarulhos - Youtube Paulistão

18h30

Palmeiras-SP x Sport-PE, em Barueri – Cazé TV

19h15

Vila Nova-GO x Corinthians-SP, em Santo André - SporTV

21h30

Zumbi-AL x Red Bull Bragantino-SP, em Mogi das Cruzes - SporTV