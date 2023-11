O atacante Ferreira valorizou o bom momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 4 a 3, de virada, contra o líder Botafogo, o jogador enalteceu a superação do Tricolor na reta final do Brasileirão, mas pediu "pés no chão" na disputa pelo título, que está cada vez acirrada. O camisa 10 reiterou o foco da equipe no próximo compromisso: o duelo contra o Corinthians.