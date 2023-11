O técnico Renato Gaúcho ficou muito satisfeito com o desempenho do Grêmio, e não é para menos. Com uma atuação de gala de Luis Suárez, que anotou três gols, o Imortal venceu o Botafogo por 4 a 3, de virada, e se mostrou mais vivo do que nunca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O treinador rasgou elogios ao centroavante uruguaio e classificou a partida como uma das melhores de sua equipe no Brasileirão.