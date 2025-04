Felipão no Grêmio: Mano Menezes não se opõe à ideia

Além de Mano Menezes, anunciado na noite de segunda-feira (21), o Grêmio pode contratar outro experiente treinador do futebol brasileiro: Luiz Felipe Scolari. A ideia da direção gremista é que Felipão retorne ao Tricolor Gaúcho como coordenador técnico.

Em sua entrevista coletiva de apresentação, no início da tarde desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), Mano foi questionado sobre a possibilidade de trabalhar com Felipão. E não se opôs à ideia.

— Eu tenho trabalhado com grandes profissionais do futebol brasileiro por aí, e acho que todos eles têm o que acrescentar aos clubes em termos de conhecimento de futebol, de experiência, de maneira de conduzir, porque foram grandes vencedores. Felipão está entre eles, e talvez possa ser colocado como um dos principais. Eu não tenho problema para trabalhar com ninguém. Sempre me adequei nos lugares que cheguei, e o Grêmio vai decidir aquilo que ele quer fazer e que é melhor para o Grêmio — afirmou.

Mano vivenciou experiência parecida no Internacional, maior rival do Grêmio, em 2022. Cerca de um mês antes de sua chegada, o Colorado contratou Paulo Autuori para o cargo de coordenador técnico. Os dois trabalharam juntos por cerca de meio ano, até que Autuori deixasse o clube para assumir o comando técnico do Atlético Nacional, da Colômbia.

Quinteros era contra a contratação de um coordenador técnico

O posicionamento favorável de Mano à possível vinda de Felipão é oposta ao de seu antecessor, Gustavo Quinteros. Quando perguntado sobre isso, dias antes de sua demissão, o técnico argentino, naturalizado boliviano, disse que já tinha o necessário para trabalhar no Grêmio.