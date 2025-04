Após ter o auxiliar permanente James Freitas como técnico interino no empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, na noite de sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue na busca por um treinador para substituir Gustavo Quinteros. E, também, por um coordenador técnico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Em entrevista coletiva depois do clássico, o presidente Alberto Guerra foi questionado sobre ambos cargos. Inicialmente, preferiu valorizar o trabalho de James, dizendo que a noite era do técnico interino. Porém, confirmou que está negociando com um treinador.

— Estamos negociando. A gente quer anunciar o mais rápido possível, porque a gente sabe da necessidade de começar os treinos. Quanto antes, é melhor. Mas tem certas coisas que não dependem só da gente — comentou Guerra.

continua após a publicidade

Presidente despista sobre Mano Menezes e Felipão

O presidente não confirmou que Mano Menezes é o nome com quem o Grêmio negocia, embora tenha afirmado que se trata de um "bom treinador". Da mesma forma, Guerra desconversou quando perguntado pela reportagem do Lance! sobre o desejo de contar com Felipão como coordenador técnico.

Mano Menezes deixou o Fluminense recentemente. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— O Felipão dispensa comentários. Não dá para confirmar. A gente não conseguiu ainda, ao longo da gestão, porque não é simplesmente, 'não tem tu, vai outro'. Para nós, é uma peça muito chave, onde tem que ficar muito claro qual é a função — justificou.

continua após a publicidade

Última passagem de Felipão pelo Grêmio foi em 2021. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em sua entrevista coletiva, Guerra também reclamou bastante da arbitragem. Na visão gremista, o árbitro Bráulio Machado sonegou um pênalti de Aguirre em Aravena, aos 39 minutos do segundo tempo. O mandatário lembrou de outros lances em que entende que o Tricolor foi prejudicado, e ressaltou que as reclamações sempre são feitas à CBF.