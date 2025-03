Mesmo após contratar dez jogadores neste início de temporada, o Grêmio segue em busca de mais reforços. Em especial, um zagueiro que chegue para ser titular ao lado de Wagner Leonardo. Essa peça, no entanto, ainda deve demorar um pouco para desembarcar em Porto Alegre.

— Precisamos de um zagueiro que venha com nível de titularidade e que possa chegar aqui jogando. Provavelmente esse zagueiro venha na janela de julho — afirmou Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, e entrevista na zona mista da Arena após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na estreia no Campeonato Brasileiro.

Zagueiro deve vir do futebol do exterior

Embora a direção gremista não fale abertamente, o zagueiro que mais interessa é o colombiano Jhohan Romaña, de 26 anos, do San Lorenzo, da Argentina. De qualquer modo, o prazo colocado por Rossato é claro indicativo de que o defensor virá do futebol do exterior, já que a janela de transferências doméstica está aberta até dia 11 de abril.

— Estamos sempre de olho no mercado, sempre avaliando alguns atletas. Temos algumas posições em que temos mais prioridade. Mas o nosso entendimento é que sempre venha um jogador que acrescente, que seja no mínimo igual ou melhor que um atleta que nós já temos. Se não encontrarmos isso, apenas contratar para dizermos que contratamos, não faremos — acrescentou Guto Peixoto, diretor de futebol gremista, também na zona mista da Arena.

Além de Wagner Leonardo, o Grêmio conta com outros cinco zagueiros no elenco: Jemerson, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Kannemann e Viery. No início da última semana, o Tricolor Gaúcho acertou a venda de Natã Felipe para o Juventude.