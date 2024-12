Exigências, contratos não assinados e segunda opção: porquê o Grêmio desistiu de Caixinha

A paciência do Grêmio com Pedro Caixinha acabou. Nesta segunda-feira (23), a negociação com o técnico português foi encerrada oficialmente após a direção gremista não aprovar a postura do profissional. Um novo nome deve ser anunciado até terça-feira (24).

Pedro Caixinha não será técnico do Grêmio (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Contratos enviados, mas nunca assinados

Grêmio e Caixinha chegaram a um acordo informal - mais de uma vez. O contrato, inclusive, chegou a ser enviado para o profissional assinar em mais de uma oportunidade, mas nunca, de fato, foi assinado. Além disso, novas exigências eram feitas pelo português a cada acordo. Passagens aéreas para a família do técnico, moradia em Porto Alegre e proteção contra a variação cambial, já que receberia em euro, eram alguns dos pedidos.

Apesar disso, a direção gremista cedeu às exigências de Caixinha, mas a cada novo acordo, uma nova exigência era feita, se somando às anteriores. Esse foi um dos principais motivos que levou o Grêmio a interromper a negociação.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, negocia com novo técnico (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Sentimento de “segunda opção”

Não era apenas o Grêmio que estava negociando com Pedro Caixinha. Atlético-MG e Santos sondaram o treinador. O Galo, após a negativa de Luís Castro, já tinha Caixinha como um plano B. A partir de então, o Tricolor entendeu que Caixinha começou a tratar o Grêmio como segunda opção - o que foi outro ponto inaceitável para a direção. As exigências, somadas ao sentimento de “segunda opção” desgastaram a relação entre as partes

Novo técnico deve ser anunciado até terça-feira

Apesar de a negociação com Pedro Caixinha não ter evoluído como esperado, o Grêmio já trabalha com outro técnico para assumir o time na próxima temporada. A direção já estava em tratativas com outros nomes que haviam sido mapeados anteriormente - esse, todavia, é mantido em sigilo na Arena.

Como a negociação é tratava como avançada, a expectativa é de anúncio do novo treinador nas próximas horas, mas pode acontecer até terça-feira (24). O nome que começa a circular é o de Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, mas que não foi confirmado oficialmente.