Grêmio desiste de negociação com Pedro Caixinha

A novela entre Grêmio e Pedro Caixinha chegou ao fim nesta segunda-feira (23). A demora da resposta do técnico português irritou a direção gremista, que desistiu da negociação. Agora, o Tricolor volta ao mercado na busca por um novo técnico para a próxima temporada.

Pedro Caixinha não será o novo técnico do Grêmio (Foto: Reprodução)

Até a noite de domingo (22), restava apenas a assinatura do contrato por parte de Caixinha - o que não aconteceu. Na última semana, as partes divergiram em relação a algumas cláusulas, como passagens aéreas para a família do técnico, moradia em Porto Alegre e proteção contra a variação cambial.

As exigências desgastaram a relação. Isso porque o Grêmio fez o possível para agradar o treinador e chegar a um acordo para a sua chegada. Entretanto, sem receber uma resposta até a manhã desta segunda-feira, a direção optou por desistir de negociação.

Pedro Caixinha despertou interesse não só do Grêmio, como também do Atlético-MG e Santos, que sondaram o treinador. Nos bastidores, existia um temor que o representante de Caixinha aguardava por mais ofertas antes de tomar uma decisão. Isso foi outro fator essencial para que a direção desistisse da negociação.

Grêmio corre contra o tempo para anunciar novo técnico

A expectativa é de que, apesar da negociação com Pedro Caixinha não ter dado certo, o novo técnico gremista seja anunciado até terça-feira (24). A direção já trabalhava com um plano B e tem conversas avançadas com um profissional. O nome, todavia, é mantido em sigilo.

Até o momento, o Grêmio anunciou apenas a chegada do preparador físico Rogerio Dias. Para dentro das quatro linhas, não há novidades. Inclusive, a decisão de manutenção - ou não, de algumas peças como o lateral-esquerdo Reinaldo e o centroavante Diego Costa, passará pelo novo técnico.