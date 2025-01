‘Está no aguardo da resposta do Grêmio’, diz empresário de Navas

Keylor Navas ainda não tem um destino definido. Ao menos é o que revelou o empresário do jogador, Luciano Emilio, em post nas redes sociais nesta segunda-feira (20). Segundo o profissional, o goleiro aguarda uma resposta definitiva do Grêmio.

Keylor Navas atualmente está sem clube (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Fato é que Navas recebeu propostas de outros clubes, mas tem uma preferência pelo Grêmio. Tanto é que o empresário revelou que ficou de receber uma proposta ainda nesta segunda-feira - positiva ou não.

- Nós ficamos de receber uma proposta hoje, do Grêmio, resposta definitiva. Sobre interesse e abrir negociações, mas ainda não recebemos. Tudo que está rolando de rumores em relação a Newells Old Boys, da Argentina, e até mesmo San Lorenzo, são opções que o Keylor tem. Mas ele está aguardando resposta do Grêmio definitivamente (...) Seguramente vamos esperar que isso se concretize. - disse o empresário.

O empresário já havia comentado sobre a procura do Grêmio por Navas. Entretanto, ele havia dito que era o único clube que estava conversando. Porém, o goleiro também recebeu propostas do Newells Old Boys e do San Lorenzo, o que teria irritado a direção gremista.

Com 38 anos, Keylor Navas está atualmente sem clube. O goleiro fez sucesso com a camisa do Real Madrid, da Espanha, onde jogou entre 2014 e 2019. Em cinco temporadas pelo time espanhol, conquistou quatro títulos do Mundial de Clubes da FIFA e três da Liga dos Campeões.

Grêmio busca reposição para Marchesín

O Grêmio está prestes a perder o seu goleiro titular. O Boca Juniors mais que dobrou a oferta inicial por Marchesín e os valores agradaram a direção. A proposta atual gira em torno de 1,65 milhão de dólares (R$ 10 milhões) pela compra dos direitos do goleiro - mais do que o dobro da oferta inicial de 500 mil dólares. A vontade do jogador de se transferir para o clube argentino também pesou na decisão.

Com a saída de Marchesín, o Grêmio busca uma reposição no mercado. Atualmente, o Tricolor conta com Gabriel Grando e Adriel na disputa da titularidade e Thiago Beltrame como terceira opção. Os dois primeiros estiveram fora durante a última temporada, emprestados a Cruzeiro e Bahia, respectivamente. Um nome cotado é o de Matheus Magalhaes, 32 anos, revelado pelo América-MG e que atua desde 2014 no Braga, de Portugal.