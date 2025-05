Ao menos no papel, o Grêmio está montadp de forma ofensiva para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho conta com o retorno de Villasanti ao meio-campo, e três atacantes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Villasanti está recuperado de lesão traumática do músculo vasto intermédio grau 2 da coxa esquerda, sofrida no empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), no Barradão, em Salvador-BA, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, em entrevista coletiva após o empate com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (13), o técnico Mano Menezes disse que o volante seria utilizado apenas na reta final da partida diante do São Paulo.

No ataque, Aravena é a grande novidade pela esquerda. O ponta chileno também não atua desde o empate com o Vitória. Na direita, sem Cristian Olivera e Edenilson, Alysson volta a receber oportunidade como titular.

continua após a publicidade

Na lateral esquerda, Marlon, que não pode atuar na fase de grupos da Copa Sul-Americana, retorna ao time titular no lugar de Lucas Esteves. O Grêmio irá a campo com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Monsalve e Aravena; Braithwaite.

Escalação do São Paulo

O São Paulo também está escalado por Luis Zubeldía. O Tricolor Paulista alinhará com Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo; Alisson e Marcos Antônio; Luciano, Oscar e Lucas Ferreira; André Silva.