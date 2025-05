São Paulo tem escalação definida para enfrentar o Grêmio; ataque tem novidade

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste sábado (17) será às 21h (de Brasília) no Morumbis.

A partida marca uma virada de chave para o time de Zubeldía. Vindo de uma classificação recente na Libertadores, a equipe tem sofrido uma forte pressão externa em busca de resultados no Brasileirão. Em nove rodadas, somou apenas uma vitória, com sete empates e uma derrota.

A escalação do São Paulo chega com algumas mudanças. Arboleda volta à titularidade, entrando no lugar de Ruan - que deixou o último jogo, contra o Libertad, com um quadro de desgaste. Luciano começa entre os titulares, com Ferreirinha poupado - sendo esta a principal novidade no confronto.

Desta forma, o setor defensivo é formado por Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz. Alisson, Marcos Antônio e Oscar completam o meio-campo, enquanto Luciano, Lucas Ferreira e André Silva compõem o ataque.

O treinador Luis Zubeldía terá desfalques importantes para o compromisso diante dos gaúchos. Estão fora da partida o atacante Lucas Moura, além do volante Luiz Gustavo, do lateral-direito Igor Vinícius e do jovem atacante Henrique, todos em recuperação no departamento médico. Jonathan Calleri, que operou o joelho recentemente, só deve voltar ao fim da temporada.

Zubeldía vive pressão da torcida por resultados no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo é formada por Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Luciano, Lucas Ferreira e André Silva.