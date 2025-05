Ferreirinha desfalca o São Paulo em reencontro com o Grêmio; entenda a razão

A ausência de Ferreirinha foi a principal novidade na escalação do São Paulo para o jogo deste sábado (17) contra o Grêmio.

O confronto marcaria um reencontro do atleta com o time que o formou. De acordo com informações concedidas pelo Tricolor, a ausência do atacante foi justificada por uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo.

Luciano entra no lugar do jogador. Desta vez, o ataque será formado Luciano, Lucas Ferreira e André Silva.

Além de Ferreirinha, Ruan também foi uma novidade entre os desfalques. No caso do zagueiro, o diagnóstico foi de dores no joelho, que foram sentidas logo após o jogo contra o Libertad. Arboleda entra no lugar.

Além da dupla, Luis Zubeldía terá desfalques importantes para o compromisso diante dos gaúchos. Estão fora da partida o atacante Lucas Moura, além do volante Luiz Gustavo, do lateral-direito Igor Vinícius e do jovem atacante Henrique, todos em recuperação no departamento médico. Jonathan Calleri, que operou o joelho recentemente, só deve voltar ao fim da temporada. Rodriguinho também está fora.

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo é formada por Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Luciano, Lucas Ferreira e André Silva.