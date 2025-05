Grêmio e CSA decidem, nesta terça-feira (20), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, quem avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alagoana tem vantagem por ter vencido o jogo de ida da terceira fase, por 3 a 2, no Rei Pelé, em Maceió-AL, no dia 30 de abril. Apesar disso, o volante Gustavo Nicola está consciente do tamanho do desafio que o Azulão terá pela frente.

— Sabemos da dificuldade que é jogar na Arena do Grêmio, e da dimensão do jogo. É um adversário muito qualificado, com jogadores experientes, e a gente respeita isso — comentou Nicola via assessoria de imprensa.

Nicola dá a entender que CSA não irá só se defender

Ainda assim, o volante demonstrou confiança a partir da preparação realizada pelo CSA. E deu a entender que, mesmo com o empate lhe favorecendo, o time de Higo Magalhães não vai à Arena do Grêmio apenas para se defender,

— Estamos muito focados, cientes da responsabilidade e preparados para competir em alto nível. Vamos fazer de tudo para sair com a vaga. Nos preparamos bem durante a semana, estamos confiantes no que foi trabalhado e queremos impor nosso jogo. Sabemos que será uma batalha difícil, mas acreditamos no nosso grupo e vamos lutar até o fim pela classificação — completou.

CSA comemora gol da vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Nicola foi um dos jogadores preservados por Higo no empate em 0 a 0 do CSA com o Tombense, no último sábado (17), pela Série C do Campeonato Brasileiro, já de olho no confronto decisivo com o Grêmio. Diante do Tricolor Gaúcho, o Azulão não poderá contar com Brayann, um dos destaques da equipe. Autor do gol da virada, de falta, no jogo de ida, o meia se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.