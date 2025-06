O período de 11 dias sem jogos após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último dia 1º, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, e o confronto da próxima quinta-feira (12), às 20h, contra o Corinthians, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, ambos pelo Campeonato Brasileiro, tem sido importante para o Grêmio recuperar alguns jogadores. São os casos do volante Cuéllar, do meia Monsalve e do atacante Gabriel Mec.

O trio voltou a treinar com bola nos últimos dias no CT Presidente Luiz Carvalho. Os meio-campistas colombianos estão recuperados de lesão muscular. Já o jovem atacante, de fratura no tornozelo direito. Entretanto, eles não têm presença garantida entre os relacionados para enfrentar o Corinthians. Muito menos, no time titular.

Mano deve repetir escalação da vitória sobre o Juventude

A tendência é que o técnico Mano Menezes, que comanda, na manhã desta quarta-feira (11), o último treinamento antes de enfrentar o Timão, repita a escalação utilizada na vitória sobre o Juventude. Para isso, porém, precisa da autorização do departamento médico quanto a Braithwaite, que sofreu entorse no tornozelo direito diante do Juventude, mas treina normalmente.

Villasanti, Cristian Olivera e Aravena, que representam Paraguai, Uruguai e Chile, respectivamente, na Data Fifa, são esperados nesta quarta-feira e devem ficar à disposição contra o Corinthians. Com isso, a provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite (Arezo).