O Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético Grau, do Peru, nesta terça-feira (8), às 19h, na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor Gaúcho tem quatro novidades em comparação à equipe que perdeu por 2 a 0 para o Ceará, no último sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Na lateral direita, João Pedro volta ao time titular no lugar de Igor Serrote. Na zaga, Rodrigo Ely ganha oportunidade na vaga de Jemerson. No meio-campo, Cristaldo ingressa para a saída de Camilo. Por fim, Cristian Olivera, recuperado de desconforto muscular, substitui Amuzu, que está afastado, pelo protocolo de concussão da Fifa, após sofrer choque de cabeça na derrota para o Ceará.

Veja a escalação do Grêmio contra o Atlético Grau

Especialmente as entradas de João Pedro e Cristaldo, que já haviam sido adiantadas pelo técnico Gustavo Quinteros, deixam o time do Grêmio mais ofensivo. No 4-2-3-1, o Tricolor Gaúcho irá a campo com Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera, Cristaldo e Pavón; Arezo.

Recuperado de entorse no tornozelo, Braithwaite fica como alternativa no banco de reservas contra o Atlético Grau. Arezo, que marcou dois gols nos últimos três jogos, mas desperdiçou oportunidades diante do Ceará, permanece no time titular.