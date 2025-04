Uma das principais críticas feitas ao trabalho de Gustavo Quinteros no Grêmio é ao excesso de ligações diretas e à falta de toque de bola e construção mais elaborada da equipe. Os números, após as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, comprovam isso.

O Grêmio é o terceiro time que menos acerta bolas longas até aqui na competição. De 56 tentativas nas partidas contra Atlético-MG e Ceará, o Tricolor Gaúcho obteve êxito em 23 — 40,4%. Indicativo de que, muitas vezes, os lançamentos são feitos a esmo.

Top-5 times com menos bolas longas certas no Brasileirão

16º Cruzeiro: 27/10 — 38,6%

17º Bahia: 23/48 — 47,9%

18º Grêmio: 23/56 — 40,4%

18º São Paulo: 23/65 — 35,4%

20º Fortaleza: 20/60 — 33,3%

O Grêmio também é o quinto time que menos acertou passes no Brasileirão, o que mostra a preferência por um jogo mais direto. Nos dois jogos disputados na competição nacional, os jogadores gremistas tocaram a bola entre si 527 vezes.

Top-5 times com menos passes certos no Brasileirão

16º Grêmio: 527

17º Sport: 520

18º Cruzeiro: 507

19º Ceará: 407

20º Fortaleza: 384

Após a derrota por 2 a 0 para o Ceará, no último sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, Quinteros foi questionado sobre a dificuldade do Grêmio para realizar um jogo mais apoiado. O treinador citou que a execução dessa estratégia também depende do adversário.

— Nós trabalhos muitíssimo a saída de jogo. Mas o rival também pressiona, e pressiona bem. No primeiro tempo o rival pressionou muito bem, com toda velocidade, e nos custou encontrar as linhas de passe. E no segundo tempo, o rival retrocedeu no campo. Nos deu mais terreno. Então, saímos mais para o jogo e arriscamos — justificou.