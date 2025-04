A morte do ex-goleiro Manga, nome histórico da Seleção Brasileira, Botafogo e Internacional, entre outros clubes, rendeu homenagens no mundo do futebol. Haílton Corrêa de Arruda nos deixou na manhã desta terça-feira (8), aos 87 anos. Ele realizava tratamento contra um câncer de próstata.

Pelas redes sociais, os clubes por onde o arqueiro passou, entre outros, publicaram homenagens e destacaram seu trabalho ao longo da carreira.

Botafogo

Todas as nossas reverências. Como já era de costume em seu aniversário, Manga visitou o Estádio Nilton Santos e recebeu uma série de homenagens dos atletas e funcionários em 2024. Reconhecido como um dos maiores goleiros da história, o ídolo alvinegro teve o dia 26 de abril marcado no calendário do futebol como o Dia do Goleiro. Data sempre comemorada com orgulho, respeito e gratidão.

Sport

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do goleiro Manga. Um nome gigante do futebol e que temos a honra de dizer que foi prata da nossa casa. Nossas condolências aos familiares, amigos e fãs.

Coritiba

Hoje, o Brasil se despede de um dos maiores goleiros da sua história. É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o Manga. Ídolo de grandes clubes brasileiros, dentre eles o Coritiba. Manga deixou sua história marcada com a nossa camisa 1, na conquista do título Paranaense de 1978. Manga também é o inspirador do Dia do Goleiro (26 de abril), data que marca o aniversário do ídolo do futebol. Descanse em paz, Manga!



Internacional

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976). Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história. Descanse em paz, Manguita!



Grêmio

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento de Hailton Corrêa de Arruda, o ex-goleiro Manga, aos 87 anos. Com passagem pelo Tricolor no fim da década de 1970, conquistou o Campeonato Gaúcho de 1979. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua trajetória. Que descanse em paz.



Nacional (URU)

O Clube Nacional de Futebol lamenta profundamente o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda “Manga”, Campeão da CONMEBOL Libertadores 1971, Copa Interamericana de 1971, Copa Intercontinental de 1971 e quatro Campeonatos Uruguaios. Aos seus familiares, amigos e entes queridos, um forte abraço.

Flamengo

Um dos maiores adversários de nossa história se despediu do plano físico. O goleiro Manga, eterno rival alvinegro e arqueiro lendário da seleção brasileira, partiu aos 87 anos. Nossos sentimentos aos amigos e familiares.

Ednaldo Rodrigues (CBF)

É uma tristeza a morte do Manga para todos os fãs do futebol. Ele faz parte da história do nosso futebol e merece todas as homenagens dos fãs do futebol.

Manga recebeu homenagens do Botafogo em 2024 (Foto: Divulgação/ Botafogo)

Manga tratava um câncer

Manga estava internado no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em tratamento contra um câncer de próstata. O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do ídolo alvinegro.

- Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações - disse o dirigente.

Carreira de Manga

Nascido em Pernambuco, Manga iniciou sua carreira no Sport Club do Recife, onde conquistou três títulos do Campeonato Pernambucano. Após quatro temporadas no clube, transferiu-se para o Botafogo, tornando-se ídolo ao integrar uma das maiores gerações da história alvinegra. Pelo time carioca, venceu quatro edições do Campeonato Carioca e duas do Torneio Rio-São Paulo.

Sua carreira seguiu no Nacional, do Uruguai, onde também escreveu seu nome na história do clube. Com atuações marcantes, conquistou quatro títulos do Campeonato Uruguaio, além da Copa Libertadores e da Copa Intercontinental.

Na sequência, defendeu o Internacional, clube no qual também virou referência e somou mais conquistas: três Campeonatos Gaúchos e dois títulos do Campeonato Brasileiro. Passou ainda pelo Operário-MS, onde foi campeão estadual, e pelo Coritiba, onde venceu o Campeonato Paranaense. Teve no currículo passagem pelo Grêmio, com mais um título gaúcho, e encerrou sua carreira no Barcelona de Guayaquil, no Equador, levantando o troféu do Campeonato Equatoriano.

Pela Seleção Brasileira, Manga foi o goleiro titular na campanha da Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra. Seu legado na posição é tão significativo que o dia de seu nascimento, 26 de abril, foi escolhido como o Dia do Goleiro.