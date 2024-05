Entenda as contas do Grêmio para avanças às oitavas de final da Libertadores; Tricolor pode ser líder do Grupo C

Grêmio sonha com vaga às oitavas de final da Libertadores (ALBARI ROSA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 21:05 • Curitiba (PR)

Com a vitória sobre o The Strongest, o Grêmio chegou aos seis pontos e subiu para a 3ª colocação do Grupo C da Libertadores. Por conta dos jogos adiados, o Imortal ainda tem mais dois confrontos pela fase de grupos em busca de uma vaga nas oitavas de final.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Lance! apresenta os cenários para que a equipe comandada por Renato Gaúcho avance e se junte aos outros seis brasileiros que já estão classificados para o mata-mata. E sonhar com a conquista da Glória Eterna no fim da temporada.

DUAS VITÓRIAS

Na próxima terça-feira (4), o Grêmio visita o Huachipato, que ocupa a vice-liderança do Grupo C com oito pontos. Em caso de uma vitória simples do Tricolor sobre a equipe chilena, o Imortal garante uma vaga matematicamente às oitavas de final.

Além da equipe chilena, a equipe de Renato Gaúcho também encara o Estudiantes e poderia chegar a 12 pontos com dois triunfos consecutivos. Com isso, os gaúchos ultrapassariam o The Strongest e iriam garantir a liderança isolada da chave.

EMPATE E VITÓRIA

Em caso de empate contra o Huachipato, o Grêmio precisará vencer o Estudiantes para conquistar uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor chegaria aos 10 pontos e igualaria a pontuação do The Strongest e poderia ocupar a liderança com um triunfo por uma diferença de dois gols ou mais diante dos argentinos.

Renato Gaúcho comanda o Grêmio em busca de vaga no mata-mata da Libertadores (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)

CENÁRIOS NEGATIVOS

Em caso de derrota para o Huachipato, o Grêmio estaria matematicamente eliminado da Libertadores, pois os chilenos chegariam a 11 pontos. Por conta disso, o próximo confronto será tratado como uma decisão.

A possibilidade de dois empates consecutivos também eliminaria o Tricolor, que chegaria a oito pontos, enquanto o Huachipato alcançaria os nove pontos e avançariam com a vice-liderança. Nesse cenário, o The Strongest asseguraria a liderança da chave.