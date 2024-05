No Couto Pereira, Grêmio goleia The Strongest e se aproxima de vaga nas oitavas de final da Libertadores

Soteldo abriu o placar para o Grêmio no duelo contra o The Strongest, pela Libertadores (ALBARI ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 20:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Após quase um mês sem entrar em campo, o Grêmio venceu o The Strongest por 4 a 0, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Couto Pereira. Soteldo, Pedro Henrique, Galdino e Gustavo Nunes marcaram os gols do triunfo.

Com o resultado, o Imortal chegou aos seis pontos e ocupa a 3ª colocação do Grupo C. Por outro lado, a equipe boliviana segue na liderança da chave com 10 pontos.

O Grêmio recebe o RB Bragantino no sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, a equipe comandada por Renato Gaúcho tem dois confrontos contra Huachipato e Estudiantes, pela Libertadores, no período da Data Fifa.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 4 x 0 The Strongest - Libertadores

6ª rodada - Fase de grupos

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte (árbitro); Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro (auxiliares); Carlos Orbe (VAR).

Gremistas prestaram apoio ao Rio Grande do Sul nas arquibancadas (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kanneman e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Diego Costa e Soteldo.

THE STRONGEST (Técnico: Ismael Rescalvo)

Viscarra; Caire, Aimar, Jusino e Quaglio; Ursino, Quiroga e Ortega; Amoroso, Triverio e Ramallo.