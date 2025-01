Mercado da Bola: Criciúma anuncia contratação de Caíque, ex-Grêmio

Após se despedir do Grêmio, o goleiro Caíque foi anunciado como novo reforço do Criciúma na quinta-feira (16). O jogador assina contrato de duas temporadas com o Tigre e chega para a disputa da Série B.

Caíque já havia se despedido do Grêmio na última semana e faltavam detalhes para o anúncio oficial do Criciúma. No Tricolor, o goleiro era reserva imediato de Marchesín, enquanto no Tigre, ele chega para assumir a titularidade da equipe nas competições que disputa nesta temporada.

Aos 27 anos, Caíque chega ao Criciúma após passagens pelo Vitória,

O Grêmio se manifestou pela venda através de nota oficial. De acordo com o clube, o Tricolor receberá uma quantia pela negociação e manterá 30% dos direitos econômicos do atleta.

Caíque deixa o Grêmio e é anunciado no Criciúma (Foto: Arquivo Pessoal)

Caíque Luiz Santos da Purificação tem 27 anos e nasceu em Salvador (BA). O novo goleiro do Tigre, que passou pela Seleção Brasileira de base, iniciou a carreira no Vitória, onde se profissionalizou e teve empréstimos ao CSA e para o futebol do Chipre.

Com 1,98 m de altura, o goleiro chegou ao Ypiranga de Erechin em 2023 e na sequência despertou o interesse do Grêmio. No clube de Porto Alegre, Caíque teve atuações destacadas nas duas últimas temporadas.

Grêmio manterá percentual

