Após finalizar a preparação com um treinamento na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio viajou na tarde desta terça-feira (6) para Lima, no Peru, onde enfrenta o Atlético Grau, no Estádio Alejandro Villanueva, nesta quarta-feira, às 21h30min (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Entre os relacionados, não estão alguns titulares.

O lateral direito João Pedro, o volante e o centroavante Braithwaite foram preservados da viagem. O lateral esquerdo Marlon não pode atuar por já ter jogado esta fase da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro. O ponta Amuzu, embora tenha voltado a treinar com bola, recuperado de lesão na panturrilha, segue de fora. Isso sem contar os jogadores entregues ao departamento médico.

Por outro lado, as novidades ficam por conta de dois jogadores oriundos das categorias de base: o volante Zortéa e o centroavante Jardiel. O primeiro figurou no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no Campeonato Gaúcho deste ano. O segundo, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Jr. de 2024, atuou por cerca de 15 minutos na equipe principal na Recopa Gaúcha do ano passado, contra o São Luiz.

Se escalar força máxima dos que estão à disposição, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo o Grêmio com Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Arezo.

Grêmio busca a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana

O Grêmio é o vice-líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, com sete pontos. A pontuação é a mesma do líder Godoy Cruz, que leva vantagem no saldo de gols: quatro a três. Quando entrar em campo, o Tricolor Gaúcho já saberá do que precisará para assumir a ponta da tabela, já que a equipe argentina enfrenta o Sportivo Luqueño nesta terça-feira (6), às 19h, no Paraguai.