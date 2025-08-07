menu hamburguer
Liberado para treinos com bola, saiba quando João Pedro deve voltar a jogar pelo Grêmio

Lateral direito está recuperado de fratura na tíbia

João Pedro, lateral direito do Grêmio, treina com bola no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 07/08/2025
15:30
Atualizado há 1 minutos
A semana cheia para treinar trouxe uma notícia boa para o Grêmio. Recuperado de fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, João Pedro voltou a trabalhar, normalmente, com bola no CT Luiz Carvalho. Entretanto, o lateral direito ainda não deve ficar à disposição para o jogo de domingo (10), às 20h30min, contra o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

É provável que João Pedro volte a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-MG, dia 17, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão. Trata-se de uma previsão menor do que a estipulada inicialmente pelo Grêmio, conforme apurado pelo Lance!, que era para os últimos dias de agosto.

João Pedro sofreu a fratura no primeiro tempo da vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Bahia, no dia 25 de maio, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Ele passou por cirurgia dois dias depois.

Grêmio não conta com lateral direito à disposição

O iminente retorno de João Pedro é considerado fundamental pelo Grêmio, já que o Tricolor Gaúcho não conta, neste momento, com lateral direito de ofício à disposição do técnico Mano Menezes. Igor Serrote foi vendido, no dia 28 de julho, para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por 5,5 milhões de dólares (R$ 30,8 milhões, pela cotação atual), e João Lucas voltou a sofrer lesão muscular na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã.

Gustavo Martins, zagueiro que vinha atuando na lateral direita, também se recupera de lesão muscular. Com todas essas baixas, o volante Camilo deve ser improvisado no setor no jogo contra o Sport.

