Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 07/08/2025

O Grêmio segue, nesta quinta-feira (7), a preparação para enfrentar o Sport. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Agenda

O Grêmio treina, às 10h desta quinta-feira (7), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Os dois treinos posteriores, antes de enfrentar o Sport, serão no mesmo horário.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão os laterais direitos João Pedro e João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely, Viery e Gustavo Martins, os meias Nathan e Monsalve e o centroavante André Henrique.

Mercado da Bola

Após anunciar o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, o Grêmio tem ao menos três jogadores no radar. São eles o goleiro Marcelo Grohe, livre no mercado, o volante Arthur, da Juventus, e o atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Catar. A possível contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX, pelo clube catari pode facilitar a vinda do ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians para o Tricolor Gaúcho.

Categorias de base

Alexsander, lateral esquerdo das categorias de base do Grêmio, foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira Sub-15. Ele participará de período de treinamentos dos dias 10 a 20 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, que servem como preparação para a Conmebol Liga Evolução, marcada para setembro.

Futebol feminino

Em sua estreia na Copa do Brasil de Futebol Feminino, na terceira fase, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na tarde de quarta-feira (6), em Feira de Santana-BA, e foi eliminado. Agora, as Gurias Gremistas voltam suas atenções para o Campeonato Gaúcho, em que estream domingo (10), às 15h, contra o Brasil de Farroupilha, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Gurias Gremistas perderam para o Bahia e foram eliminadas logo na estreia na Copa do Brasil. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

