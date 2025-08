Não é segredo o desejo do Grêmio de, com ajuda financeira dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, contratar Róger Guedes. A possível contratação de Brian Rodríguez, ponta uruguaio do América, do México, por parte do Al-Rayyan, do Catar, pode facilitar a ida ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians para o Tricolor Gaúcho, à medida que o time catari já teria reposição.

Roger Guedes com a camisa do Al-Rayyan (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)

América do México admite a possibilidade de perder Brian Rodríguez

Conforme o canal TUDN, do México, o Al-Rayyan fez uma proposta de oito milhões de dólares (aproximadamente R$ 43 milhões, pela cotação atual) por Brian Rodríguez. O brasileiro André Jardine, técnico do América, admitiu publicamente a possibilidade de perder o ponta uruguaio.

— Sobre o Brian, sabemos o que todos sabem, que sim, há ofertas por ele. É um jogador que, praticamente em todos os mercados, desperta interesse de mais de um clube. É um jogador que queremos muito, tem o seu valor dentro do elenco e, até onde sabemos, está feliz no América. Mas temos que estar prontos no mercado. [...] Dependendo do nível da oferta, pode ser interessante para todas as partes — reconheceu Jardine.

Brian Rodríguez com a camisa do América-MEX (Foto: Reprodução/Instagram)

Nessa possível "dança das cadeiras" de jogadores, o América já teria reposição à vista. É o meia-atacante Agustín Palavecino, ex-River Plate, atualmente no Necaxa, também do México.

Clubes brasileiro tentaram a contratação de Brian Rodríguez

Formado nas catgorias de base do Peñarol, e com 28 jogos e quatro gols pela Seleção Uruguaia, Brian Rodríguez já esteve no radar de vários clubes brasileiros. No ano passado, o Corinthians tentou sua contratação. Mais recentemente, Cruzeiro, Santos e Vasco da Gama demonstraram interesse no ponta.