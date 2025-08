Se por um lado perde Kannemann, suspenso, e João Lucas, lesionado, Mano Menezes pode ganhar até cinco opções para o confronto do Grêmio com o Sport, no próximo domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. São elas Balbuena, Marlon, Cuéllar, Cristian Olivera e Carlos Vinícius.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Marlon e Kike Olivera retornam de suspensão

O lateral esquerdo Marlon e o ponta Kike Olivera cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que eles retornem, de forma natural, nos lugares de Lucas Esteves e Pavón.

Balbuena e Carlos Vinícus podem estrear

Reforços apresentados ainda na semana passada, o zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinícius foram preparados cuidadosamente para estrearem contra o Sport. Com a suspensão de Kannemann, inclusive, o defensor paraguaio deve ser titular ao lado de Wagner Leonardo. Já o atacante fica como alternativa no banco de reservas.

continua após a publicidade

Balbuena em treinamento do Grêmio. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Cuéllar está recuperado de mais uma lesão muscular

Quem também pode ficar como alternativa para o decorrer da partida é Cuéllar. O volante colombiano, que não atua em partida oficial há quase três meses, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, no dia 7 de maio, no Peru, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, está recuperado do último dos vários problemas musculares que sofreu desde que chegou ao Grêmio, no início do ano.

O time do Grêmio para enfrentar o Sport será encaminhado por Mano Menezes nos treinamentos no decorrer da semana. A provável escalação tem Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite.