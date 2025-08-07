Entre as cinco novidades que o Grêmio pode ter no jogo contra o Sport, domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, está Gustavo Cuéllar. Depois de mais de três meses, o volante colombiano pode voltar a atuar pelo Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Cuéllar sofre com problemas físicos desde que chegou ao Grêmio

Cuéllar sofre com problemas físicos desde que chegou ao Grêmio, no início deste ano, após cinco temporadas e meia na Arábia Saudita. Até aqui, o ex-volante do Flamengo disputou apenas 13 partidas pelo Tricolor Gaúcho — a última delas no dia 7 de maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, em Lima, no Peru, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com trabalhos de força durante a pausa no calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, a expectativa era de que Cuéllar pudesse retornar bem na retomada das competições para o Grêmio. O volante chegou a atuar por 50 minutos em jogo-treino com o Aimoré, no dia 2 de julho, mas ficou fora da Recopa Gaúcho, no dia 8, contra o São José, e sofreu nova lesão muscuar, de grau 1, na parte posterior da coxa direita, no dia 10.

continua após a publicidade

Recuperado, Cuéllar treina com bola há duas semanas. Agora, enfim, deve ser relacionado por Mano Menezes, que confia muito em seu potencial. O treinador do Grêmio pediu a contratação do colombiano quando estava no Internacional e no Fluminense.

Mano Menezes pode ganhar outras quatro opções contra o Sport

Além de Cuéllar, Mano ganha outras quatro opções para o jogo contra o Sport. O lateral esquerdo Marlon e o ponta Kike Olivera, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), retornam. O zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinícius, reforços apresentados na semana passada, podem estrear.