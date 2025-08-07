menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Agora vai? Cuéllar pode voltar a jogar pelo Grêmio depois de três meses

Último jogo oficial do volante, que sofre com problemas físicos, foi em 7 de maio

Cuéllar em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraCuéllar em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 07/08/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Entre as cinco novidades que o Grêmio pode ter no jogo contra o Sport, domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, está Gustavo Cuéllar. Depois de mais de três meses, o volante colombiano pode voltar a atuar pelo Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Cuéllar sofre com problemas físicos desde que chegou ao Grêmio

Cuéllar sofre com problemas físicos desde que chegou ao Grêmio, no início deste ano, após cinco temporadas e meia na Arábia Saudita. Até aqui, o ex-volante do Flamengo disputou apenas 13 partidas pelo Tricolor Gaúcho — a última delas no dia 7 de maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, em Lima, no Peru, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com trabalhos de força durante a pausa no calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, a expectativa era de que Cuéllar pudesse retornar bem na retomada das competições para o Grêmio. O volante chegou a atuar por 50 minutos em jogo-treino com o Aimoré, no dia 2 de julho, mas ficou fora da Recopa Gaúcho, no dia 8, contra o São José, e sofreu nova lesão muscuar, de grau 1, na parte posterior da coxa direita, no dia 10.

continua após a publicidade

Recuperado, Cuéllar treina com bola há duas semanas. Agora, enfim, deve ser relacionado por Mano Menezes, que confia muito em seu potencial. O treinador do Grêmio pediu a contratação do colombiano quando estava no Internacional e no Fluminense.

Mano Menezes pode ganhar outras quatro opções contra o Sport

Além de Cuéllar, Mano ganha outras quatro opções para o jogo contra o Sport. O lateral esquerdo Marlon e o ponta Kike Olivera, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), retornam. O zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinícius, reforços apresentados na semana passada, podem estrear.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias