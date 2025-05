Na estreia de Dorival, Corinthians vence o Novorizontino pela Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Héctor Hernández marcou o gol do triunfo alvinegro no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Foi a primeira partida do Timão sob o comando de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Mesmo com um time alternativo, o clube alvinegro saiu na frente em uma disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A próxima partida será somente no dia 21 de maio, na Neo Química Arena. O Corinthians tem a vantagem do empate, em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Caso o Novorizontino vença por um placar elástico, fica com a classificação.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como foi o jogo?

O início de partida foi marcado pela pressão ofensiva do Novorizontino. Aos quatro minutos, Patrick cabeceou após cobrança de escanteio e a bola passou por cima do travessão. No lance seguinte, Pablo Dyego finalizou dentro da área após boa troca de passes e Hugo Souza fez boa defesa.

continua após a publicidade

O Timão foi letal na resposta. Talles Magno foi acionado por Matheuzinho na área, passou para pequena área e Héctor Hernández finalizou para abrir o placar. A arbitragem assinalou impedimento, mas após revisão do VAR, confirmou o gol, o primeiro do clube alvinegro sob o comando de Dorival Júnior.

Em desvantagem, os mandantes passaram a ter mais posse de bola, mas o Corinthians controlava ao adversário. O Timão ficou perto de ampliar o placar em chute de Alex Santana, mas a bola raspou a trave esquerda de Airton. A primeira etapa terminou com a vantagem alvinegra.

continua após a publicidade

O Novorizontino voltou com mais ímpeto na segunda etapa. A equipe ofereceu perigo em cabeçada de Patrick, para nova ótima defesa de Hugo Souza. O Timão explorava os contra-ataques, e teve uma boa chegada com Héctor Hernández, que pecou na finalização e a bola foi para fora.

Dorival Júnior promoveu a entrada de titulares no decorrer da segunda etapa. Aos poucos, Yuri Alberto, Raniele e Carrillo foram ao gramado. O Corinthians soube administrar a vantagem e pouco sofreu defensivamente.

No final da partida, torcedores do Timão acenderam sinalizadores nas arquibancadas do Jorge Ismael de Biasi e Wilton Pereira Sampaio paralisou o duelo. A partida retornou após alguns minutos. Na retomada do duelo, Marlon teve a melhor chance do Novorizontino, na pequena área, mas chutou para fora. O confronto terminou com a vitória do Corinthians.

Corinthians venceu o Novorizontio no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O que vem por aí?

A partida de volta entre as equipes está marcada para o dia 21 de maio, na Neo Química Arena. As equipes voltam a jogar no final de semana. Pela Série A do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Internacional, no sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

No dia seguinte, no domingo (4), o Novorizontino tem compromisso fora de casa. A equipe enfrenta o Atlético Goianiense, às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 1 CORINTHIANS

Jogo de ida - Terceira fase - Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo

🥅 Gol: Héctor Hernández (8'/1ºT) (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Cacá (COR); Jean Irmer (NOV); Hugo Souza (COR)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Dantas, Rafael Donato (Lucca), Patrick e Rodrigo Soares; Jean Irmer (Fábio Matheus), Luís Oyama (Marlon), e Patryck Brey; Waguininho (Nathan Fogaça), Pablo Dyego e Matheus Frizzo (Léo Natel)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon (Ryan), Alex Santana (Raniele), Charles (José Martínez) e Breno Bidon (Carrillo); Talles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira de Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e André Luiz Severo

🖥️VAR: Adriano de Assis Miranda