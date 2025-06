E o Amuzu? Entenda a situação do jogador belga no Grêmio

Cortado da lista de relacionados do jogo do Grêmio contra o Sportivo Luqueño-PAR, na última quinta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Francis Amuzu foi desfalque novamente no duelo contra o Juventude, no último domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem informação oficial por parte do Grêmio, coube ao técnico Mano Menezes explicar a situação do ponta belga, que teve virose horas antes da partida contra os paraguaio. O treinador gremista revelou que Amuzu gostaria de retornar contra o Juventude, mas foi vetado em decisão conjunta.

— Amuzu já queria vir ao jogo, já queria ficar à disposição. Mas como ele perdeu quatro quilos, a gente achou muito arriscado. Seria correr um risco muito grande de uma lesão muscular, porque você fica debilitado, e isso tem a consequência, que pode ser muito pior. Mesmo tendo um jogo importante como tinha, a gente entendeu que essa deveria ser a decisão, de departamento de futebol como um todo — explicou Mano.

Mano Menezes, técnico do Grêmio, em entrevista coletiva. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Amuzu precisa recuperar espaço no Grêmio

Reforço vindo do Anderlecht, da Bélgica, no início desta temporada, Amuzu ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Grêmio. Em 15 jogos, sendo oito como titular, o jogador de 25 anos soma um gol e uma assistência pelo Tricolor Gaúcho.

Nesses dois últimos jogos, em que esteve de fora, Amuzu viu garotos oriundos das categorias de base crescerem na hierarquia. Seu substituto, de última hora, entre os relacionados contra o Sportivo Luqueño, Riquelme marcou o gol da vitória, por 1 a 0, contra os paraguaios. Por sua vez, Alysson foi titular e teve grande atuação no triunfo sobre o Juventude.