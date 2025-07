O Grêmio mostrou força e elenco mesmo desfalcado de 12 jogadores e conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Vasco em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. A equipe de Renato Gaúcho saiu atrás no placar, mas contou com o brilho de dois de seus atacantes mais talentosos para virar a partida com autoridade. O Lance! relembra Vasco 1 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019.

Fredy Guarín abriu o placar para o Vasco em cobrança de falta com falha de Paulo Victor. A vantagem animou os cruz-maltinos, mas uma substituição ousada de Renato no primeiro tempo mudou o rumo do jogo. Aos 30 minutos, ele sacou Michel e colocou Pepê, que empatou três minutos depois. A entrada do atacante transformou o comportamento da equipe gaúcha.

Na segunda etapa, foi a vez de Everton Cebolinha mostrar por que é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Logo aos oito minutos, ele arrancou pela esquerda e virou a partida com um chute preciso. Pouco depois, Luciano sofreu pênalti cometido por Leandro Castan, bateu e decretou a vitória por 3 a 1. O resultado levou o Grêmio a dormir na quinta colocação da tabela, dentro do G-6.

Enquanto isso, o Vasco permaneceu na 11ª posição com 38 pontos, e ainda teve que lidar com vaias e protestos da torcida contra o presidente Alexandre Campello após a partida. Mesmo com chances criadas, como a bola no travessão de Marrony, o time de Vanderlei Luxemburgo não conseguiu reagir e viu o Grêmio controlar o jogo até o apito final.

Desfalques do Grêmio

Julio Cesar, Felipe Vizeu, Marcelo Oliveira, Leonardo, Jean Pyerre, Luan, Geromel, Alisson, Maicon (machucados), Kannemann e Matheus Henrique (suspensos) e Galhardo (pertence ao Vasco).

Pepê e Everton decidem virada gremista em São Januário

O Vasco começou bem, pressionando a saída de bola e aproveitando a pouca mobilidade do meio-campo gremista com Michel e Rômulo. O gol de Guarín, aos oito minutos, parecia premiar o domínio inicial. Ele cobrou falta rasteira, por baixo da barreira, e contou com falha do goleiro Paulo Victor para abrir o placar. O colombiano, recém-chegado, marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Mas Renato Gaúcho mexeu cedo. Com 30 minutos de jogo, tirou Michel e colocou Pepê, buscando mais velocidade e criatividade. A mudança surtiu efeito imediato. Três minutos depois, o próprio Pepê recebeu na entrada da área e bateu cruzado, empatando a partida.

No segundo tempo, o Grêmio voltou mais intenso. Logo aos oito minutos, Darlan roubou a bola no meio e acionou Everton Cebolinha, que partiu em velocidade, invadiu a área e finalizou com categoria para virar o jogo. O gol foi dedicado ao filho recém-nascido, Pedro, e rendeu ao atacante o prêmio de melhor em campo.

Aos 18, Luciano sofreu pênalti após cotovelada de Leandro Castan dentro da área. O próprio atacante cobrou e marcou o terceiro gol gremista. O Vasco ainda tentou responder, principalmente com Marrony, que acertou o travessão, e Gabriel Pec, que entrou com boa movimentação, mas não conseguiu furar o bloqueio da defesa gaúcha. A vitória confirmou a reação gremista no campeonato.

A seguir, a ficha técnica completa do jogo:

Ficha técnica – Vasco 1 x 3 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2019)

Data: Quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Horário: 21h30 (de Brasília)

Estádio: São Januário

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Rodada: 29ª rodada

Placar final

Vasco 1 x 3 Grêmio

Gols:

Vasco: Guarín, aos 8'/1ºT

Grêmio: Pepê, aos 33'/1ºT; Everton, aos 8'/2ºT; Luciano (pênalti), aos 23'/2ºT

Vasco

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Escalação: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes, Guarín e Raul; Marrony e Ribamar.

Substituições:

Gabriel Pec entrou no lugar de Ribamar

Bruno César entrou no lugar de Raul

Tiago Reis entrou no lugar de Guarín

Grêmio

Técnico: Renato Gaúcho

Escalação: Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Michel, Rômulo, Thaciano, Everton, Diego Tardelli e Luciano.

Substituições: