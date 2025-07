Com novidades, o Grêmio está escalado para enfrentar o Vasco da Gama, neste sábado (19), às 17h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho conta com os retornos de Kike Olivera e Braithwaite, além de outras duas mudanças na escalação em comparação com a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, na última quarta-feira (16), no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Na lateral direita, Gustavo Martins, zagueiro de origem, volta atuar no lugar de Igor Serrote, que teve muita dificuldade na marcação de Castillo na derrota para o Alianza Lima. No meio-campo, Villasanti, outro de má atuação no Peru, deixa o time para o ingresso de Alex Santana.

Kike Olivera, recuperado de queimadura no pé, resultado de acidente doméstico com água quente em garrafa térmica, volta à equipe no lugar de Aravena. Por fim, Braithwaite toma o lugar de André Henrique. Com isso, Mano Menezes manda o Grêmio a campo com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana; Alysson, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Vasco da Gama

O Vasco também está escalado por Fernando Diniz. O time da casa irá ao gramado de São Januário com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira; David, Rayan e Vegetti.