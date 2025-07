Vasco é melhor, mas Grêmio busca o empate pelo Brasileirão

Vasco e Grêmio ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa, e Gustavo Martins deixou tudo igual, ambos no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco se revoltam na web após anulação de gol contra o Grêmio: ‘Esculacho’

Com o resultado, o Cruz-Maltino chega aos 14 pontos e assume provisoriamente a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Imortal agora tem 17 pontos, na 12ª posição.

Vasco x Grêmio: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O jogo começou com o Vasco controlando a posse de bola, mas sem criar oportunidades claras, enquanto o Grêmio buscava lançamentos longos para vencer a linha defensiva cruz-maltina. aos 10 minutos, o Imortal teve grande chance em cobrança de escanteio, com Braithwaite cabeceando forte e parando em defesaça de Léo Jardim. Nove minutos depois, goleiro voltou a trabalhar, desta vez parando chute de Cristian Oliveira.

continua após a publicidade

Aos poucos, o Vasco passou a avançar e chegou a balançar as redes aos 34', com Hugo Moura, que aproveitou o rebote de cobrança de falta. Contudo, após revisão no VAR, o gol foi anulado por impedimento de Vegetti. Nos acréscimos, o atacante vascaíno quase abriu o placar ao acertar a trave em finalização diante de Tiago Volpi. João Victor ainda teve boa oportunidade no lance final do primeiro tempo, mas errou o cabeceio e mandou para fora.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Vasco voltou do intervalo ocupando o campo de ataque e empurrando o Grêmio para trás. A recompensa veio aos 19 minutos, quando Nuno Moreira cobrou escanteio, e Lucas Freitas aproveitou sobra após desvio da defesa, dominou e chutou próximo ao gol para abrir o placar em São Januário.

continua após a publicidade

A pressão cruz-maltina cresceu com a vantagem no placar. Logo no lance seguinte, Hugo Moura soltou bomba de fora da área, obrigando Tiago Volpi a mandar para escanteio. O Imortal, contudo, suportou o ímpeto do Vasco e foi efetivo quando teve chance. Pavón cruzou pela direita e encontrou Gustavo Martins na segunda trave; o defensor subiu sozinho e cabeceou para empatar a partida aos 35'/2ºT.

O gol de empate deixou o jogo aberto. O Grêmio se aproximou da virada dois minutos depois, com André Henrique saindo cara a cara com Léo Jardim, que saiu da área para abafar o chute, e acertando o travessão na tentativa de encobrir o goleiro. O Vasco respondeu logo no lance seguinte, quando Vegetti desviou de cabeça cruzamento de Paulo Henrique, parando em defesa de Volpi. A cena se repetiu aos 45', com o arqueiro tricolor segurando outra tentativa do Pirata. Nos acréscimos, os donos da casa pressionaram pela vitória, mas o jogo terminou no empate por 1 a 1.

➡️ Narrador questiona postura da torcida do Vasco: ‘Aí, é jogar contra’

Vasco e Grêmio empatam em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Independiente del Valle pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana; na ida, vitória da equipe do Equador por 4 a 0. Já o Grêmio enfrenta o Alianza Lima na quarta-feira (23), na Arena, também pela competição internacional; os peruanos levaram a melhor por 2 a 0 no primeiro jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 17h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Lucas Freitas, aos 19'/2ºT (1-0); Gustavo Martins, aos 35'/2ºT (1-1);

🟨 Cartões amarelos: Fernando Diniz (técnico), Paulo Henrique e João Victor (VAS); Edenilson, Cristian Olivera e Alex Santana (GRE);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto, aos 41'/2ºT), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan e Nuno Moreira; David (Matheus Carvalho, aos 31'/2ºT) e Vegetti.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Cristaldo, aos 9'/2ºT); Alysson (Riquelme, aos 23'/2ºT), Edenilson (Villasanti, ao 0'/2ºT) e Cristian Olivera (Pavón, aos 9'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, aos 30'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).