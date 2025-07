Grêmio terá apenas um treinamento antes de enfrentar o Vasco

Se, durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Mano Menezes teve três semanas para preparar o Grêmio, antes do jogo contra o Vasco da Gama, especificamente, o treinador terá somente uma sessão, nesta sexta-feira (18), às 12h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. A partida em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece sábado (19), às 17h30min.

Grêmio retornou na madrugada de quinta-feira (17) do Peru

Após a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima-PER, na noite de quarta-feira (16), em Lima, no Peru, a delegação gremista retornou para Porto Alegre na madrugada de quinta-feira (17). Os atletas que viajaram receberam folga após a chegada na capital gaúcha, enquanto os que não foram relacionados treinaram no final da manhã, no CT Luiz Carvalho.

Nesta sexta-feira (18), todo elenco gremista treina sob o comando da comissão técnica de Mano Menezes. Após a atividade, os atletas almoçam e, às 17h, viajam para o Rio de Janeiro.

Grêmio pode ter mudanças no ataque para enfrentar o Vasco

Nessa única atividade, Mano encaminhará o time, que pode ter mudanças no ataque para enfrentar o Vasco. Como o próprio treinador adiantou, Kike Olivera e Braithwaite devem ficar à disposição. O ponta uruguaio se recuperou de queimaduras no pé, oriunda de acidente doméstico. Já o dinamarquês superou finalmente o desconforto no tornozelo.

Se começarem o jogo, a tendência é que Kike Olivera e Braithwaite entrem nos lugares de Aravena e André Henrique. Com isso, a provável escalação do Grêmio para encarar o Vasco tem Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Edenilson e Kike Olivera (Aravena); Braithwaite (André Henrique).