Quem é Matías Arezo, novo reforço do Grêmio

Grêmio acerta compra do centroavante uruguaio Matías Arezo. (Foto: Divulgação/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 11:17 • Rio de Janeiro

Buscando se reforçar para a temporada, o Grêmio anunciou a chegada de mais um jogador. Trata-se do centroavante Matías Arezo, de 21 anos. Com passagens pelo futebol uruguaio, o atleta estava na Espanha e assina com o Tricolor até dezembro de 2028.

Apesar de jovem, Arezo acumula bons números na sua carreira. Pelo Peñarol, em 2023, atuou em 40 jogos, marcando 21 gols e concedendo uma assistência. Também tem passagens pelo River Plate, do Uruguai, onde fez a sua base, e Granada, da Espanha.

As características de Arezo que chamaram atenção do Grêmio são devido a atuação no último terço do campo. O centroavante se destaca não somente pelo seu posicionamento dentro da área, mas pelo instinto de finalização, que tem faltado na equipe. O uruguaio não tem problemas em chutar tanto de fora da área quanto em definir cara a cara com o goleiro.

Atacante Matías Arezo foi destaque do Peñarol. (Foto: Divulgação)

Outro destaque é o porte físico forte, o que ajuda também na sustentação ofensiva. Além disso, o jogador contribui com velocidade e por ser um atacante que briga pela bola até o último segundo e, quando perde, tem um bom poder de reação.

Com contrato com o Grêmio até dezembro de 2028, Matías Arezo chega para somar na equipe Tricolor. Desde a saída de Luis Suárez, o time tem encontrado dificuldades no setor. Apesar de Diego Costa ser um grande nome, as lesões dificultam a continuidade. O uruguaio é o terceiro reforço da janela de transferências deste meio do ano.