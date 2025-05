Nos minutos finais, o Grêmio saiu de uma vitória de 2 a 1 para uma derrota por 3 a 2 para o CSA, na noite de quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A virada do Azulão, naturalmente, deixou o técnico gremista Mano Menezes indignado.

Em sua entrevista coletiva após o revés, Mano disse que a partida foi parelha, e que o Grêmio não poderia deixar escapar a vitória depois de ficar à frente no placar com golaço de Dodi, aos 34 minutos do segundo tempo. O treinador apontou os erros que culminaram nos gols da virada do CSA.

— Deixamos da pior maneira. É natural que o time mandante vá tentar um sufoco final, com bolas pelos lados, e a gente errou o posicionamento defensivo. No segundo gol, saímos da linha. Nossos dois centrais estavam à frente da linha da bola. No cruzamento, a bola veio com uma liberdade grande — avaliou Mano.

Embora o treinador não tenha citado nominalmente, esse movimento de quebra de linha foi feito por Kannemann, que saiu para perseguir um adversário no meio-campo. Mais adiante, Mano lembrou que, por muito tempo, sob o comando de Renato Portaluppi, o Grêmio marcou de forma individual, e isso ainda está no imaginário dos atletas.

Mano entende que falta cometida por Jemerson foi desnecessária

Quanto ao terceiro gol do CSA, Mano não comentou sobre Tiago Volpi, que sequer se atirou na bola cobrada por Brayann. Mas o treinador gremista não poupou Jemerson, autor da falta que deu origem ao tento.

— O gol de falta também, não era necessário abraçar ninguém àquela hora para fazer falta. A cobrança foi bem feita. Saímos com esse gosto amargo — lamentou.

CSA comemora gol da vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Com a derrota, apenas a vitória interessa para o Grêmio no jogo de volta. Essa partida está marcada para dia 20 de maio, às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.