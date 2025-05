Tiago Volpi vira assunto após derrota do Grêmio para o CSA: ‘O que ele fez?’

O Grêmio perdeu para o CSA por 3 a 2 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30). O Tricolor vencia a partida até os 40 minutos do segundo tempo, mas levou a virada. O goleiro Tiago Volpi virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a derrota.

Nos acréscimos da etapa final, quando o jogo estava empatado em 2 a 2, o CSA teve uma falta na entrada da área. Brayyan cobrou por cima da barreira e virou o jogo para o time alagoano. Volpi ameaçou ir na bola, mas acabou caindo no gramado. A reação do goleiro chamou atenção de internautas.

Como foi CSA x Grêmio

Motivado pelo apoio de sua torcida, o CSA começou o jogo em cima do Grêmio, e abriu o placar aos 14 minutos, ao se aproveitar de desencaixe no lado direito de marcação do Tricolor Gaúcho. Guilherme Cachoeira acionou Enzo em profundidade, e o lateral esquerdo rolou para trás para Tiago Marques, que mandou para as redes.

A primeira conclusão do Grêmio saiu aos 18 minutos. Edenílson encontrou Cristian Olivera no lado direito da grande área. O uruguaio bateu cruzado, mas foi travado providencialmente por Islan. Aos 21, Silas soltou uma bomba de fora da área, e Tiago Volpi espalmou.

Um minuto depois, o Grêmio chegou ao empate em jogada bem construída. Monsalve avançou para a esquerda e deu o passe para dentro da área. Inteligentemente, Kike Olivera fez o corta-luz para Braithwaite, que limpou o marcador e finalizou rasteiro, no canto direito, para empatar.

Kike Olivera, mais uma vez, foi o principal destaque do Grêmio. A maioria das jogadas do Tricolor Gaúcho surgiam de arrancadas do uruguaio pela direita. Aos 34, Monsalve recebeu no meio e rolou para Edenílson, que ultrapassou no lado esquerdo da grande área. O camisa 8 bateu colocado, de canhota, e Gabriel Félix deu um tapa pela linha de fundo. Aos 43, Kike tentou chute sem muito ângulo, e a bola acertou a rede pelo lado de fora.

Com o desgaste acumulado da sequência de jogos, Mano Menezes já tinha promovido quatro trocas em apenas 18 minutos do segundo tempo. Um dos que entraram, Alysson quase marcou aos 16. O jovem ponta gremista trouxe para dentro e bateu colocado, de canhota, no canto direito. Gabriel Félix se esticou todo e fez grande defesa.

Aos 34, o Grêmio virou em golaço de Dodi. O volante pegou sobra próximo à meia-lua da grande área, e acertou lindo chute, no ângulo direito, sem chance para o goleiro do CSA.

Quando parecia que, enfim, o Grêmio conquistaria a primeira vitória sob o comando de Mano Menezes, o CSA reagiu. Aos 41, após cruzamento vindo da direita, Marcelinho, oriundo do banco de reservas, empatou. E aos 46, Brayann, grande destaque do Azulão, cobrou falta com perfeição, no ângulo esquerdo de Volpi, para garantir a virada épica e explodir o Rei Pelé.

